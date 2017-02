Erkelenz: Tenholter tauchen ab ins jecke Karnevalsmeer

Beim Tenholter Karnevalsverein gibt es mit dem Königspaar viel Spaß und gute Laune bei der Sitzung. Von Herbert Grass

Um zünftig und stimmungsvoll Karneval zu feiern, muss es nicht unbedingt der Kölner Gürzenich sein. Das bewies bei seiner Karnevalssitzung einmal mehr der Tenholter Karnevalsverein im Antoniushaus. Das fasst zwar nur rund 140 Gäste, verbreitete aber Stimmung vom Anfang bis weit nach Mitternacht. Und das alles mit meist eigenem Personal.

Und weil auch Sitzungspräsident Jörg Schramm zur Hochform auflief und mit Witz durchs Programm führte, war die Stimmung bestens. Dafür sorgte auch Alleinunterhalter Wolfgang Schiffer aus Jülich-Selgersdorf. Gleich nach dem Einmarsch des Königspaares mit Gefolge - in Tenholt gibt's keinen Prinzen, Dreigestirn oder Prinzessin - durfte dem Herrscherpaar Maik Nießen als König Poseidon und Linda Nießen als Königin und Nichtmeerjungfrau zugejubelt werden. Im Gefolge die Minister Katrin Schiffers als "Ursula die Meerhexe" und Stephan Nießen als "Voll der Hammer". Und wenn anderswo mit Alaaf, Helau, Maak oder Jap mött dem Gefallen Ausdruck verliehen wird, taten das die Tenholter in diesem Jahr mit dem Motto: "Unter dem Meer" und dem Zusatz nach der Melodie von Film-Delfin Flipper. Nach einigem Üben hatten Text und Melodie alle kapiert und der Jubel über gelungene Darbietungen war oft zu hören. So auch für das Gastspiel der Kückhovener Karnevalsgesellschaft "De Japstöck", die neben Prinz Norbert III., Prinzessin Gabi I., auch ihr Tanzmariechen und die preisgekrönte Tanzgarde II mitgebracht hatte.

Als "Karl May Fan" stieg dann Willi Hüttemann in die Bütt. Witzig, und mit vielen Pointen gewürzt, hatte er - übrigens auch ein Eigengewächs - die Lacher auf seiner Seite. Ihm folgte die erste Garde des Königs, die einen Tanz auf die Bühne legte, der sich sehen lassen konnte. Obwohl erst im Vorjahr aus der Tenholter Tanzgarde mit Julia Schramm, Katrin Schiffers, Tina und Alice Lambertz, sowie Sina, Daniel und Linda Nießen rekrutiert, trainiert von Svenja Stange, wurden sie mit stehenden Ovationen bejubelt, und durften sich über die erste Rakete des Abends freuen. So reihte sich ein Höhepunkt an den anderen, u. a. Mit der "Zenzi" von der Alm, den "drei Tenören" aus Granterath, den "fleißigen Lieschen", einem Tenholter Damenballett mit Rita Allwicher, Katrin Schiffers, Ingrid und Luise Esser, Linda Nießen, Alice und Tina Lambertz sowie Annette Classen.

Sicher auch ein Highlight war das Gastspiel der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft mit dem Prinzenpaar Michael I. und Ute I. Viel Applaus durften sie einheimsen, aber auch Markus Forg, der den Saal mit seinem Gesangsvortrag gerockt hatte.

Quelle: RP