Erkelenz: Tradition und Zukunft im Blick

Die alteingesessene Hirsch-Apotheke in Erkelenz hat mit Jutta Pützhoven eine neue Inhaberin. Hans Kühle, der frühere Besitzer, begleitet den Wechsel noch eine Zeit lang mit Rat und Tat. Pützhoven lebt seit 2009 in Erkelenz. Von Kurt Lehmkuhl

"Wachwechsel" in einer traditionsreichen Erkelenzer Apotheke. Die Hirsch-Apotheke in Erkelenz gehört seit Menschengedenken zur Stadt. Bereits vor 1750 wurde sie gegründet. Im 19. Jahrhundert siedelte sie dann von der Kirchstraße um an ihren bekannten Standort am Marktplatz. 1909 begann dort dann die Ära von Familie Kühle, welche die Apotheke über mehr als 100 Jahre durch bewegte Zeiten führte und sie immer wieder modernisierte.

Nach zwischenzeitlichem Inhaberwechsel hat jetzt Jutta Pützhoven die Geschäfte übernommen. Hans Kühle, der frühere Besitzer der Hirsch-Apotheke, wird ihr helfend zur Seite stehen.

Der Wechsel in jüngere Hände erfolgt nicht abrupt. Kühle und seine Nachfolgerin haben den Übergang gut vorbereitet. Hans Kühle wird auch in den nächsten Monaten den Wechsel begleiten und Jutta Pützhoven bei Fragen zur Verwaltung und Organisation zur Seite stehen. Kühle hat ein gutes Gefühl: "Man muss als Apotheker Spaß daran haben, anderen zu helfen. Da mache ich mir bei meiner Nachfolgerin keine Sorgen. Das notwendige Helfer-Gen habe ich bei ihr schon gefunden."

Die 45-jährige, aus Düsseldorf stammende Jutta Pützhoven hat viel mit der traditionsreichen Apotheke im Herzen von Erkelenz vor. Nicht nur soll das derzeit achtköpfige Team vergrößert werden, von dem sie sagt: "Wir haben hochmotivierte Mitarbeiter."

Auch sollen neue Arbeitsgebiete hinzukommen und bestehende ausgeweitet werden wie etwa das Erstellen von Rezepturen, die vorher nur teilweise angeboten werden konnten.

Seit sie mit ihrem Mann 2009 nach Erkelenz zog, war Jutta Pützhoven als Apothekerin in Erkelenz tätig. Zuvor hatte die Familie, zu der auch drei Kinder gehören, 17 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gelebt, wo die Apothekerin auch studierte.

Die Sehnsucht nach dem Rheinland ist aber immer geblieben, und so wurde die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, als sich für ihren Mann als Notar und für sie die Gelegenheit bot, beruflich in Erkelenz Fuß zu fassen. "Wir haben uns von Anfang an hier richtig wohlgefühlt", sagt Jutta Pützhoven.

