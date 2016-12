später lesen Erkelenz Unfall mit drei Autos und mehreren Verletzten FOTO: Uwe Heldens FOTO: Uwe Heldens Teilen

Twittern







Bei einem Unfall, in den am Mittwochabend drei Autos verwickelt waren, sind zwei Frauen leicht und eine Frau schwer verletzt worden. Die Unglücksstelle an der Kreuzung von Düsseldorfer und Ferdinand-Clasen-Straße in Erkelenz musste für die Zeit der Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Straße gesperrt werden.

Andreas Speen Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. zum Autorenprofil schließen