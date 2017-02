Erkelenz: Vier Jahrzehnte "Jranktere Helau"

Granterath feiert jeck wie nie: bei der großen Kostümsitzung und der Kindersitzung an diesem Wochenende herrschte großes Hallo bei den Karnevalisten - die Vereinsgemeinschaft zelebriert 40 gemeinsame Jahre. Von Katrin Schelter

Närrisch und fröhlich feierten die Granterather nicht nur den Karneval an sich, sondern auch das 40-jährige Bestehen ihrer Vereinsgemeinschaft, die sich 1977 zum gemeinsamen Feiern der jecken Jahreszeit zusammenschloss. Dementsprechend ausgelassen war die Stimmung bei der großen Kostümsitzung am Samstag in der bunten und detailreich dekorierten Mehrzweckhalle. Davon, dass der Granterather Karnevalsumzug in diesem Jahr nicht stattfindet, war nichts zu spüren - die zahlreichen Besucher genossen das Programm und bejubelten die karnevalistischen Akteure am Kopf des Saales.

Der festliche Einmarsch des Elferrats pünktlich um 19.11 Uhr, angeführt durch Karl Mones, dem Vorsitzenden der Vereinsgemeinschaft, und in Begleitung des Musikvereins Granterath stellte den Beginn eines Abends mit großartigen Auftritten dar. Die kleinen rot-weißen Funken, trainiert von Silke Borchert und Susanne Leyens, begeisterten mit ihrem Gardetanz und tollen Kostümen. "Der Auftritt war einfach ein Traum", lobte Karl Mones überschwänglich, und das Publikum zollte den jungen Gardetänzern lauten Beifall. Nach dem Beitrag von Komiker Jupp mit seiner Ballonkunst wurde es in der Mehrzweckhalle magisch: Die kleinen Hexen und Zauberer der Nachwuchs-Showtanzgruppe führten in allerbester Harry Potter-Manier die Sortierung in ihre Häuser und ihre erste Flugstunde durch, ordentlich angefeuert von den Zuschauern.

Für die meisten völlig unerwartet kam der nächste Streich der Granterather: Stefan von der Forst, zuletzt vor 16 Jahren in der Granterather Bütt, hielt als Jupp Schmitz eine Überraschungsbüttenrede und setzte dem Ganzen im Anschluss als "Mark Forster" noch das Sahnehäubchen auf: Bei dem Song "Chöre" stand die ganze Halle auf den Beinen und sang lauthals mit.

Bauchrednerin Susanne und ihr "Spaßvogel" Sir Henry sorgten für einige Lacher und scheuten auch nicht davor zurück, sich Unterstützung aus dem Publikum zu holen. Das "Dreigestirn" - Martin Mones, Guido Finken und Andreas Rütten - wusste genauso zu überzeugen wie Skotty, der Bayer mit seiner gelungenen Comedyshow inklusive Trompetenmusik. Nach dem Gardetanz der "großen" Rot-Weißen Funken empfingen die Granterather die Erkelenzer KG mit Prinz Michael I. und Prinzessin Ute I. und einer Abordnung des Elferrats. Markus Forg als "Man in Black" war leider verhindert, dafür sorgten der Showtanz "Über den Wolken" und der Tanzexpress Wohlsein'05 als "Krönung des Abends" mit dem Partywaggon für närrisches Treiben.

Das große Finale als Höhe- und Schlusspunkt der Kostümsitzung ließ keine jecken Wünsche offen - und die Vereinsgemeinschaft nutzte die Gelegenheit, um Karl Mones für seine langjährige Arbeit und sein Engagement für den Dorfkarneval zu danken.

Quelle: RP