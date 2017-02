Erkelenz: Wachsendes Baugebiet

Die Tage der Baustraßen in der Süderweiterung des Oerather Mühlenfeldes sind gezählt. Aktuell läuft die Ausschreibung des Straßenendausbaus, teilt Gottfried Schnitzler von der GEE, der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Straßenendausbau soll im Frühjahr und Sommer dieses Jahres in einem Bauabschnitt erfolgen.

Nicht beendet wird dadurch das Wachstum des größten Erkelenzer Neubaugebietes. Bürgermeister Peter Jansen hatte beim Neujahrsempfang angekündigt, dass es eine weitere Erweiterung des Oerather Mühlenfeldes schon in diesem Jahr geben könnte. Noch seien nicht alle Verträge geschlossen, erklärt Jansen nun auf Nachfrage. Es sei zu früh, um über Details zu sprechen. Er geht aber weiterhin davon aus, dass sich die Ratspolitiker noch 2017 mit dem Erweiterungsvorhaben werden beschäftigen können.

Bedarf ist vorhanden. Dies macht Gottfried Schnitzler von der GEE an einer Zahl deutlich: "Derzeit liegen mehr als 500 Anträge auf Erwerb eines Grundstückes im Baugebiet Oerather Mühlenfeld West vor." So viele neue Grundstücke wird es allerdings nicht geben. Die Stadt Erkelenz erhofft sich im Sinne ihres anhaltenden Wachstums - im November 2016 wurde erstmals die 46.000-Einwohner-Marke geknackt -, dass die erneute Erweiterung des Neubaugebietes um bis zu 35 Hektar Platz für bis zu 350 Grundstücke und 1000 Einwohner schafft. Mit dieser westlichen Ausdehnung wäre dann aber das Ende erreicht, erläutert Jansen: "Nach den aktuellen Festsetzungen des Flächennutzungsplanes ist keine weitere Wohnbaulandfläche angrenzend an das Oerather Mühlenfeld vorhanden." Beendet wird noch in diesem Jahr die zuletzt erfolgte südliche Erweiterung. "Der noch ausstehende Straßenendausbau soll in der gleichen Art und Weise durchgeführt und gestaltet werden wie in den bereits endausgebauten Bereichen des Oerather Mühlenfeldes. Wozu auch Straßenbegleitgrün gehört", erklärt Schnitzler. Dazu zählt außerdem, dass Parkplatzflächen ausgewiesen werden. Das heute teils praktizierte Parken in mehreren Reihen wird damit beendet. Schnitzler schildert die Pläne der GEE: "Im öffentlichen Bereich der Xantener Allee werden etwa zwölf Stellplätze und in den sonstigen Straßen der Süderweiterung rund 38 Stellplätze angelegt." Die Parkflächen vor den Mehrfamilienhäusern an der Xantener Allee bleiben nach dem Straßenendausbau wahrscheinlich nicht in der jetzigen Form bestehen, weil sie sich größtenteils auf Privateigentum befinden und "die Bauherren ihren benötigten Stellplatzbedarf auf ihren Grundstücken anlegen und der Stadt Erkelenz gegenüber nachweisen müssen. Es ist damit zu rechnen, dass die Grundstückseigentümer nach unserem erfolgten Endausbau dann auch die Endgestaltung ihrer privaten Stellflächen vornehmen werden", sagt Schnitzler.

Mit Fertigstellung des Straßenendausbaues im Oerather Mühlenfeld Süd werden die öffentlichen Verkehrsflächen von der GEE an die Stadt Erkelenz übertragen - damit verschwinden dann auch die Schilder an den Eingängen zu dem Wohngebiet, die heute noch die gesamte, im ursprünglichen Baugebiet teilweise schon längst fertiggestellte Xantener Allee als Baustraße ausweisen.

