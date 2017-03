Am Mittwoch haben Unbekannte einen kompletten Zigarettenautomat im Wegberger Stadtteil Arsbeck gestohlen.

Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter den Automaten zwischen 2.50 Uhr und 3.20 Uhr von der Wand eines Hauses an der Heiderstraße. Eine Zeugin hatte zu dieser Zeit einen lauten Knall gehört. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie aber nichts Verdächtiges erkennen.

Am Morgen stellte sie den Schaden an der Hauswand und den fehlenden Zigarettenautomaten fest. Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise nimmt die Polizei in Erkelenz unter folgender Telefonnummer entgegen: 02452-9200.

(cebu)