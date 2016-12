Schwerpunkt Zuhören Am Familientisch: Zum Essen verschwinden die Handys

Finden Eltern und Kinder im hektischen Familienalltag, geprägt von Whats-App-Kommunikation und Facebook-Posts, noch Zeit zum Zuhören? Diskussion in kleiner Runde mit Eltern und Schülern in der Betty-Reis-Gesamtschule. Von Angelika Hahn

Gibt es im Zeitalter der digitalen Medien noch das klassische Familiengespräch? Elke Dreßen aus Wegberg (53), Mutter von Klassen- und Stufensprecher Jens (12/9. Klasse), und Uwe Heldens (50) aus Ophoven, der mit Tochter Carolin (12/7. Klasse) gekommen ist, betonen, dass sich das Familienleben gewandelt hat und es Unsinn ist, die Handy-Nutzung des Nachwuchses zu verteufeln.

Zumal die direkte Erreichbarkeit viele Vorteile habe und Eltern auch Sicherheit geben könne. "Es beruhigt einfach zu wissen, wo sich Jens gerade aufhält und schnelle Möglichkeiten für Absprachen zu haben", sagt Elke Dreßen, die erst seit einem halben Jahr selbst Smartphone-Besitzerin ist und der digitalen Welt zunächst eher skeptisch gegenüberstand - wie viele Eltern ihrer Generation, die noch ohne Internet aufgewachsen sind. "Aber heute herrscht eben ein neuer Zeitgeist, mit dem muss man leben", sagt sie. Dennoch setzt sie in der Familie auf Regeln. Zum Abendessen trifft man sich ohne Handys. "Dann berichtet jeder von seinem Tag und wir besprechen alles Mögliche: vom nötigen Einkauf bis hin zur Urlaubsplanung. Das ist ein festes Ritual." Das auch Sohn Jens "ganz in Ordnung findet". Von Angesicht zu Angesicht miteinander reden, dem Gegenüber zuhören - das findet auch er wichtig. Ohnehin gehört er zu den disziplinierten jugendlichen Handy-Nutzern, hat die Kosten im Blick und surft nur da, wo W-Lan zur Verfügung steht. Altersgenossen, die auf Schritt und Tritt nur auf Handy-Displays starren, beobachtet er mit Kopfschütteln. "Vor allem Probleme mit Freunden und Streit sollte man besser nicht im Netz austragen, sondern im persönlichen Gespräch", meint er.

Zustimmung von Uwe Heldens, der seiner Tochter das Handy sogar schon mal aus der Hand genommen hat, als sie bei der Lektüre von wenig freundlichen "Freundesnachrichten" plötzlich zu heulen anfing. "Als Eltern solle man im Blick haben, wie die Kinder ihre Handys nutzen", sagt Heldens, der als freiberuflicher Fotoreporter digital selbst bestens vernetzt ist, aber auf Regeln in der Familie besteht. "Beim Essen zu Hause sind Handys tabu", sagt er. Es müsse weiter möglich sein, in der Familie auch mal in Ruhe von Angesicht zu Angesicht miteinander zu reden. "Zuhören mit Blickkontakt zum Gegenüber" sind Heldens wichtig. "Ich kann nicht mit Leuten reden, die auf den Boden starren." Oder wie bei Tochter Carolin aufs Handy. Und Heldens bekennt, dass ihm auch schon mal der Kragen geplatzt ist, als seine Tochter mehrfach abgelenkt war und eben nicht zuhörte. "Wenn ich Sachen drei- oder viermal sagen muss, habe ich dafür absolut kein Verständnis mehr." Konsequenz: Das Handy der Tochter kassierte er eine Woche lang ein. Für Carolin eine herbe Durststrecke. Sie sagt ehrlich, sich ohne Handy wie abgenabelt zu fühlen. Aber sie nimmt auch Rücksicht auf Freundinnen, die nicht jederzeit online sein können, dann verschwindet das Handy beim Treffen durchaus auch mal in der Tasche.

Hat die Jugend im digitalen Zeitalter das Zuhören verlernt? Lehrer Thomas Kranz, an der Gesamtschule zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und selbst Familienvater, ist unsicher. Er beobachtet zwar, dass den Fünft- und Sechstklässlern Zuhören heute schwerer fällt. "Dasselbe aber spüre ich auch bei Familientreffen zu Hause bei manchen Erwachsenen, die das Handy am Kaffeetisch immer griffbereit haben." In der Betty-Reis-Gesamtschule ist private Handy-Nutzung übrigens verboten - nur zur Recherche im Unterricht dürfen Handys hervorgezogen werden. Jens und Carolin akzeptieren das. "Es ist auch mal schön, sich beim Rundlauf auf dem Schulhof auszutoben", sagt Carolin.

Nach dem Gespräch treffe ich zufällig Gesamtschulleiterin Dr. Karin Hilgers auf dem Flur. "Zuhören" - ein interessantes Thema, findet sie. Und sie erzählt, dass in der Adventszeit in einigen Klassen wieder vorgelesen wurde. "Stellen Sie sich vor, das kommt an. Schüler finden es offenbar interessant, mal wieder in Ruhe zuzuhören."

