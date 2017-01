später lesen A46 bei Erkelenz Zwei Glätte-Unfälle mit zwei Leichtverletzten Teilen

2017-01-07

Auf spiegelglatter Fahrbahn hat es am Samstagmittag auf der A46 in Höhe Erkelenz-Ost zwei Unfälle gegeben. Zunächst war ein ein Auto in die Leitplanke gerutscht, anschließend stießen drei Autos zusammen.