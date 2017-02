Erkelenz: Zweite Runde im Kabarett-Programm

Die Erkelenzer Kultur GmbH setzt ihre 2016 begonnene Zusammenarbeit mit dem Kulturforum Schloss Dilborn fort. Das ermöglicht Kabarettfreunden auch in diesem Jahr vier hochkarätige Programme. Auftakt macht das Kom(m)ödchen. Von Angelika Hahn

Die neue Facette im Erkelenzer Kulturangebot kommt offenbar an. Mit Gastspielen des Düsseldorfer Kom(m)ödchen und der Solisten Martin Zingsheim, Nora Boeckler und Moritz Netenjakob - allesamt in der Kabarettszene bestens eingeführt und TV-bekannt - geht die 2016 gestartete Erkelenzer Kabarettreihe in die Spielzeit 2017.

Erster Beigeordneter Dr. Hans-Heiner Gotzen, Geschäftsführer der Kultur GmbH, freut sich, "dass die Idee der Angebotserweiterung unserer Kulturarbeit, nämlich ein regelmäßiges Kabarett-Angebot, auf fruchtbaren Boden gefallen ist." Erfolgreich sei die neue Kabarettreihe auch, weil die Kultur GmbH durch die Kooperation mit dem Kulturforum Schloss Dilborn in Brüggen Künstler wie das Düsseldorfer Kom(m)ödchen in Erkelenz präsentieren könne. "Und die erste Spielzeit 2016 bewies das Interesse beim Erkelenzer Publikum."

Ein echter "Knaller" macht denn auch den Auftakt am Samstag, 11. März, 20 Uhr, in der Stadthalle: Das Düsseldorfer Kom(m)ödchen gastiert mit dem Erfolgsprogramm "Deutschland gucken". Das Programm präsentiert die Freunde Dieter, Bodo und Lutz, die sich zusammen alle Deutschlandspiele im Fernsehen ansehen. Ein nie hinterfragtes Ritual. Ansonsten sind die Gemeinsamkeiten der Drei nicht groß. Beim Torjubel aber sind sie gleich. Das ändert sich schlagartig, als Bodo eines Abends seine neue Freundin Solveig mitbringt. Sie ist Dokumentarfilmerin und arbeitet an einem ehrgeizigen Arte-Projekt, das zeigen soll, welche Auswirkungen der WM-Sieg auf die deutsche Psyche hat. Die Freunde sollen sich beim Fußballgucken filmen lassen, plötzlich ist alle Einigkeit dahin - ein satirisches Spektakel beginnt. Daniel Graf, Maike Kühl, Martin Maier-Bode und Heiko Seidel sind die Akteure. Am 8. April kommt Martin Zingsheim mit seinem "Kopfkino" nach Erkelenz. "Wäre Assoziations-Hopping olympisch, Martin Zingsheim könnte sich Hoffnung auf Medaillen machen. Im Sturm hat er die Kleinkunstszene erobert, zahlreiche Kabarettpreise eingeheimst und den Sprung ins Radio sowie ins Fernsehen geschafft", heißt es in der Vorschau der Kultur GmbH.

Nach der Sommerpause, am 6. Oktober, setzt eine Newcomerin die Reihe fort: Nora Boeckler aus Köln bekennt "Spaß ist mir ernst". Mit Verwandlungstalent und viel Selbstironie nimmt die Kabarettistin einzigartige Charaktere und Absurditäten des (Medien-)Alltags aufs Korn, erzählt etwa von den Anstrengungen ihrer schwäbischen Mutter, sie endlich an den Mann zu bringen, über die Vollblut-Esoterikerin Wiebke Wagner oder Jaqueline alias Chucky, den nächsten Stern am Castingshow-Himmel.

Ein "alter Hase" in der Szene ist dagegen Moritz Netenjakob. Seit 20 Jahren schreibt der Bestseller-Autor und Grimme-Preisträger sarkastische Texte. Jetzt präsentiert er die Highlights: Udo Lindenberg und Klaus Kinski etwa in einer fiktiven WG, Reiner Calmund als Kunstexperten oder RTL als Intellektuellenschmiede. Netenjakob zeigt sein Programm um Humor und Wahnsinn am 10. November.

www.kultur-erkelenz.de

Quelle: RP