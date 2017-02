später lesen Gerettet Badeunfall: 17-Jähriger wäre fast ertrunken FOTO: Feuerwehr Erkrath FOTO: Feuerwehr Erkrath Teilen

2017-02-06

Im Neanderbad an der Hochdahler Straße in Erkrath ereignete sich am Montagmittag ein Badeunfall. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher wäre aufgrund einer internistischen Erkrankung fast ertrunken.