Erkrath: Brand in Haus an der Kiefernstraße

Brand in Haus an der Kiefernstraße

Als die Erkrather Feuerwehr gestern Morgen gegen 7.38 Uhr an der Kiefernstraße in Hochdahl eintraf, kam ihnen der 70 Jahre alte Bewohner des Hauses rußgeschwärzt entgegen. Aus der geöffneten Haustür quoll dichter Rauch.

Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst und den Notarzt versorgt und mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Haan transportiert. Dort muss der Mann stationär verbleiben. Mit Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrleute gingen in das Haus und stellten schnell fest, dass der Brand in einem Zimmer im Souterrain entstand. Parallel wurden die anderen Räume nach Personen durchsucht. Dazu wurde ein Löschangriff über die Rückseite des Gebäudes vorbereitet. Da es keine andere Möglichkeit gab auf die Rückseite des Gebäudes zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte mittels tragbaren Leitern über das Flachdach klettern. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, schlossen sich noch umfangreiche Nachlöscharbeiten und Belüftung an. Im Einsatz waren neben der hauptamtlichen Wache auch die Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills.

Da die Brandursache ungeklärt ist, wurde das Haus von der Erkrather Polizei verschlossen und für weitere Untersuchungen der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

(wie)