Erkrath: Bürgerbus ist so erfolgreich wie nie zuvor

Die ehrenamtliche Initiative steuert auch entlegene Winkel von Erkrath an - und konnte einen Rekord vermelden. Die Fahrer sind für Doris Bell schon fast wie alte Bekannte: "Jetzt, wo ich die Herren habe, nutze ich den Bürgerbus drei bis viermal pro Woche", verrät die 82-Jährige, während sie am Haltepunkt Bouleplatz an der Gerberstraße wartet. Von Alexander Riedel