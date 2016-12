Erkrath: Busse fahren an Silvester länger

Silvester gilt bei der Rheinbahn das Motto: "Sie feiern - wir fahren." Damit alle, die den eigenen "Schlitten" stehen lassen und lieber Sekt statt Selters trinken, bis in die Morgenstunden feiern können und danach gut nach Hause kommen, verstärkt die Rheinbahn ihren Nachtfahrplan und ist länger und häufiger unterwegs.

Die Betriebspause (sonst zwischen 2 und 4 Uhr) entfällt - viele Busse fahren durch bis morgens gegen 5 Uhr: Am 31. Dezember gilt tagsüber der Samstagsfahrplan mit teilweise reduziertem Angebot. Gegen 21 Uhr endet der normale Betrieb, auf einigen Strecken bietet die Rheinbahn einen besonderen Silvester-Fahrplan an. In Hilden, Erkrath und Haan sind zwischen 21 Uhr und 5 Uhr folgende Buslinien im 60-Minuten-Takt unterwegs:

Linie SB50: D-Rheinterrasse - Haan, Markt - Haan, Stadtbad;

Linie O1 Haan, Hülsberger Busch - Haan, Markt - Sinterstraße;

Linie 780 D-Heinrich-Heine-Allee U - Erkrath-Hochdahl, Schulzentrum - Erkrath, Hochdahler Markt

Linie 782 D-Heinrich-Heine-Allee U - Erkrath, Hochdahler Markt;

Linie 785 D-Heinrich-Heine-Allee U - Hilden-Süd S - Langenfeld S;

Linie DL4 Erkrath S - Hilden Süd S (normales NachtExpress-Angebot)

Linie DL5 Hilden Süd S - Gabelung - Haan Bf - Haan, Markt - Haan, Rheinische Straße (normales NachtExpress-Angebot).

Am 1. Januar 2017 starten die Busse gegen 9 Uhr nach dem Sonntagsfahrplan. Die genauen Angaben, wann welche Linien in der Vorweihnachtszeit, zu Weihnachten, Silvester und Neujahr fahren, finden Fahrgäste im Sonderfahrplan, der zum Mitnehmen in allen Bussen und Bahnen, in den Kundencentern, bei vielen Vertriebspartnern und in Bürgerbüros ausliegt. Er ist auch im Internet unter www.rheinbahn.de abrufbar, die Daten sind in der Fahrplanauskunft und in der App hinterlegt. Schnelle Antwort auf alle Fragen zum Fahrplan gibt es rund um die Uhr unter der Nummer 01806 504030 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Cent. pro Anruf).

Quelle: RP