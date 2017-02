später lesen Erkrath Containerbrand: Zeugen sehen Jugendliche flüchten FOTO: polizei FOTO: polizei Teilen

2017-02-14

Auch am Montagabend brannte wieder ein Container in Erkrath, und wieder war es Brandstiftung: Gegen 21.50 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zur Gretenberger Straße im Ortsteil Hochdahl gerufen worden. Dort brannte im gemauerten Unterstand für Abfallcontainer des Mehrfamilienhauses Nr. 3 ein Abfallcontainer für Verpackungsmüll. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde er vollständig zerstört. Ein baugleicher, 1000 Liter fassender Rollcontainer wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.