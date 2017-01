später lesen Leerstehende Flüchtlingsunterkunft Endlich benutzen! Teilen

Der Klinkerweg in Hochdahl liegt nicht in einem Teil der Stadt, wo man besonders oft vorbei kommt. Als Wohngegend ist die Straße auch nicht gerade bekannt. Vielleicht liegt es daran, dass das leer stehende Flüchtlingsheim bislang so recht noch niemandem aufgefallen ist. Nur, wie macht man jetzt den Bürgern klar, dass die 800.000 Euro-Container schon seit mehreren Monaten leer stehen?