Am Freitagnachmittag ist in Erkrath ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der neun Jahre alte Junge war unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen, um einen Bus zu erwischen. Er wurde von einem Auto erfasst.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 16.55 Uhr auf der Hauptstraße in Erkrath. An den beiden Bushaltestellen dort hielten zu diesem Zeitpunkt Busse, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen. Der Neunjährige sei von links nach rechts hinter dem einen Bus auf die Fahrbahn gelaufen, um den anderen Bus zu erreichen, teilte die Polizei mit.

Eine 48-jährige Erkratherin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Er wurde am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Wagen entstand geringer Sachschaden.

(lsa)