Am 28. Januar 2007 wurden vier Erkrather Stolpersteine an der Düsselstraße, dem Rathelbecker Weg, der Schlüterstraße sowie am ehemaligen St. Josefs-Kloster verlegt. Von Sabine Maguire

Vor zehn Jahren machte sich Gunter Demnig auf den Weg nach Erkrath. Ein Kölner Bildhauer - im Gepäck hatte er vier Stolpersteine verstaut. Die lagen zu diesem Zeitpunkt schon in vielen anderen Städten, in Erkrath bis dahin noch nicht. Und wie der Name schon sagt, sollte man zukünftig darüber stolpern müssen. Nein, keineswegs sollten sie zum "Walk of Fame" werden - dieser amerikanischen Art der Hollywoodverehrung. Und dennoch sollte man stehen bleiben, um vor allem eines zu tun: Innehalten im Gedenken an das Leid, das Menschen zu ertragen hatten, die einst nicht mit dem Strom geschwommen sind, sondern gegen ihn.

Dazu gehörten in Erkrath unter anderem Otto Lukat und Emil Schmidt. Beide waren in den Junitagen 1932 an einem Überfall von Kommunisten auf die Erkrather Geschäftsstelle der NSDAP beteiligt. Zuvor hatte es vor dem Rathaus eine Schlägerei gegeben. Eine Gruppe von Kommunisten war dort unvermittelt von Nationalsozialisten mit Knüppeln angegriffen worden. Dabei gestaltete sich der Beginn dieser Schlägerei offenbar ungewollt kurios: "Kurt G. griff als erster die Kommunisten mit einem mitgeführten Knüppel an, traf aber versehentlich den Nationalsozialisten M., der daraufhin zu Boden ging", schreibt Peter Dietz in seinem Buch "Erkrath zu Zeiten nationalsozialistischer Gewaltherrschaft".

Der Autor ist den Spuren der beiden Männer weiter gefolgt, später sollen auch Schusswaffen zum Einsatz gekommen sein. Die Tat fand damals sogar ein überregionales Echo. Das Berliner Tageblatt titelte: "Straßenkämpfe im Rheinland. Schüsse aus Häusern auf Polizeibeamte."

Liefen die polizeilichen Ermittlungen anfangs ins Leere, so gab es später einen "Überläufer", der die Namen der Beteiligten ausplauderte. Daraufhin wurde Emil Schmidt in Schutzhaft genommen, wohin ihm ziemlich bald auch Otto Lukat folgte. "Emil Schmidt wurde zum Tode und zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Otto Lukat wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt", schreibt Peter Dietz über das Urteil, das später noch revidiert wurde. Die Todesstrafe galt dann auch für Otto Lukat. Am 27. März reiste ein Scharfrichter aus Magdeburg in der Düsseldorfer Ulmenstraße an, um das Urteil zu früher Morgenstunde auf dem Hof der dortigen Strafanstalt mit dem Handbeil zu vollstrecken. Am Abend zuvor waren noch sieben Mitgefangene und ebenfalls dem Tode Geweihte vom damaligen Ministerpräsidenten Hermann Göring begnadigt worden. Der wiederum hatte zuvor in zynischen Worten behauptet, mit den bevorstehenden Hinrichtungen von Otto Lukat und Emil Schmidt der Gerechtigkeit ihren Lauf lassen zu wollen.

Neben der Geschichte der beiden Kommunisten gibt es mit Blick auf die vier Erkrather Stolpersteine noch zwei weitere zu erzählen. Eine gilt der Jüdin Bertha Mayer, die nach Theresienstadt deportiert und dort am 14. Dezember 1942 ermordet wurde. Die Familie wohnte zuvor in der Düsselstraße 13. Nach der Reichspogromnacht hatten SA-Schergen die Wohnung verwüstet und schon zuvor waren die Namen derjenigen notiert worden, die in der Metzgerei der Familie einkaufen gingen.

Ein vierter Stolperstein erinnert an die alten und behinderten Frauen, die bis zu ihrer Deportierung im Jahr 1941 im ehemaligen St.-Josefs-Kloster in der Kirchstraße versorgt wurden. Hinter ihrem Schicksal verbirgt sich eine besondere Tragödie, inmitten der die abgrundtiefe Unmenschlichkeit nationalsozialistischen Gedankenguts auf besondere Weise augenscheinlich wird: Hilflose und behinderte Menschen fielen auf Geheiß Hitlers der "Vernichtung unbrauchbarer Deutscher" zum Opfer. Über den Abtransport der behinderten alten Frauen aus Erkrath ist in der Chronik zu lesen: "Eine Kindergärtnerin, die sich später daran erinnerte, hatte gesehen, wie ein großer grauer Krankentransporter vorfuhr und die Frauen aus dem Kloster geholt und hinein geschoben wurden. Alle weinten bitterlich und viele wehrten sich." Die Schwestern hätten hilflos daneben gestanden in dem Wissen, ihre Schützlinge nie wiederzusehen. Die Frauen wurden vergast, zu Tode gespritzt oder man ließ sie einfach verhungern. In Anbetracht eines solchen Schicksals versiegen die Worte.

