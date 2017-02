Erkrath/Wuppertal: Erkrather steht wegen Totschlags vor Gericht

Am Mittwoch, 1. März, beginnt vor dem Landgericht Wuppertal das Strafverfahren gegen einen 42 Jahre alten Angeklagten aus Erkrath.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Familienvater vor, am späten Vormittag des 14. Juli 2016 seinen Nachbarn getötet zu haben, dem er eine Affäre mit seiner Ehefrau nachgesagt haben soll.

Am Tattag sollen der Angeklagte und der Nachbar vor der Wohnungstür des Angeklagten in einem Mehrfamilienhaus in der Sandheide aufeinandergetroffen sein. Der Angeklagte soll das spätere Opfer in die Wohnung gezerrt haben, wo sich die beiden im Wohnzimmer geschlagen haben sollen.

Der Angeklagte soll aus der Küche ein Messer geholt und mindestens 33 mal auf das Opfer eingestochen haben. Danach soll sich der Angeklagte auf der Polizeiwache in Hochdahl gestellt haben.

Das Opfer soll trotz sofortiger notärztlicher Versorgung wenige Stunden später anhand der schweren Verletzungen in einer Klinik verstorben sein. Im Falle einer Verurteilung wegen Totschlags droht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und 15 Jahren.

(wie)