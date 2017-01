Erkrath/Unterbach: Ins Eselsland trauen sich auch Erkrather

Die Unterbacher Karnevalisten luden zum traditionellen Prinzenball. Klar, dass auch das erste Erkrather Prinzenpaar seit der Kommunalreform 1975 auf einen Besuch vorbeischaute. Von Thomas Peter

Drei Mal "Unterbach iA"! Zum Ball des Prinzenpaares des KA Unterbach luden Rüdiger I. und Alex I. in die Festhalle der Wichernschule ein. Das ist wörtlich gemeint: als die gediegenste Veranstaltung im Sessions-Kalender ist der Prinzenball nur für geladene Gäste und ihre Familien.

Da ist festliche Kleidung angesagt (vorzugsweise Karnevals-Unifom), man speist an gedeckten Tischen und es gibt Wein statt Bier. Aber vornehm ist relativ: natürlich ging es auch beim Prinzenball um den Spaß an der Freude, mit Show, Musik und Tanz. "Der Ball soll seinem Namen alle Ehre machen", sagt Jens Eickmeier, stellvertretender Geschäftsführer.

Pünktlich um elf Minuten nach acht eröffnete das Prinzenpaar Alex I. (Dumont) und Rüdiger I. (Sackmann) den Ball mit dem ersten Tanz zu "Cotton Eye Joe". Da jedoch die Musikanlage Probleme machte, gab es einen zweiten Versuch mit "Que sera, sera", gespielt von der Band "Lazy Beat Bones" aus Gerresheim, die den Karnevalsausschuss Unterbach schon seit Jahren begleitet.

Im Folgenden spielten sie die Live-Musik zu den Tanzeinlagen, die sich mit Programmpunkten und Showacts abwechselten. Die geladenen Gäste begannen zurückhaltend, doch schon ab der zweiten Runde war die Tanzfläche voll. Karnevalslieder ("Viva Colonia") und deutsche Schlager wie "Es gibt kein Bier auf Hawaii", "Marina" oder "Rote Lippen soll man küssen" sorgten für die richtige Stimmung und die rhythmische Grundlage für eine flotte Sohle auf dem Parkett (Turnhallenboden).

Zu den festen Programmpunkten gehörten die Ordensverleihung durch den Präsidenten Georg Braun an verdiente Ehrengäste, der Prinzenorden sowie der Auftritt der Tanzgarde "Weiß Rot". Die zweite Tanzgarde, "Rot Weiß", konnte wegen Personalmangel nicht tanzen. Präsident Braun dankte ihnen, dass sie trotzdem bei allen Festen mitlaufen und den Verein repräsentieren.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt des "Stärksten Mannes der Welt". George Christen hat nicht weniger als 19 Weltrekorde für das Guinness-Buch aufgestellt und war für den Abend extra aus Luxemburg eingeflogen worden. Zum Staunen der Gäste verbog er sieben Millimeter dicke Zimmermannsnägel, rollte eine Bratpfanne auf und brachte eine Wärmflasche mit Lungenkraft zum Platzen. Mit charmantem luxemburger Akzent bezog er das Publikum in seinen Auftritt mit ein, als er etwa Tanzgardistin Miriam und Prinz Rüdiger mit den Zähnen hochhob.

Unter den Ehrengästen befreundeter Karnevalsvereine waren auch das erste Erkrather Prinzenpaar Franz und Heide Caron und die Präsidentin der "Letzten Hänger", Gabi Bunk. Die Carons hatten eine gute Zeit, obwohl sie in ihrer Amts-Session von einer Einladung zur nächsten eilen. 30 Veranstaltungen haben sie nach eigenen Angaben schon besucht, 40 stehen noch aus. "Es macht aber richtig Spaß" versichert Franz Caron. Das tolle am Karneval sei, dass man mit vielen netten Leuten zusammmen komme und auch neue Leute kennenlerne, so Heide Caron. Bis Mitternacht sollte der Prinzenball offiziell gehen. Ob man danach noch weiter feiern würde, sollte von der Stimmung abhängen.

Quelle: RP