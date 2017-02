Erkrath: Land gibt Geld für die Sanierung von Straßen in Erkrath

Land gibt Geld für die Sanierung von Straßen in Erkrath

Zur Veröffentlichung des Landesstraßenerhaltungsprogramms 2017 der nordrhein-westfälischen Landesregierung erklärt der Landtagsabgeordnete Manfred Krick (SPD), dass das Programm erneut eine Rekordmarke setzt. 2017 stehen 127,5 Millionen Euro für die Reparatur des Landesstraßennetzes zur Verfügung.

Damit wird die letztjährige Rekordmarke von 115,5 Millionen Euro nochmals erheblich übertroffen. "Auch Hochdahl profitiert vom Erhaltungsprogramm, denn für die Sanierung der Fahrbahndecke zwischen der Kreuzung Schimmelbuschstraße bis zum S-Bahn-Haltepunkt Hochdahl Höhe Hildener Straße werden in diesem Jahr 350.000 Euro in den 500 Meter langen Bauabschnitt investiert", erläutert Manfred Krick. "Diese Baumaßnahme ist für unseren Straßenverkehr vor Ort ein deutlicher Gewinn, weil er die Leistungsfähigkeit des Gesamtstraßennetzes fördert". Mit dem Landesstraßenerneuerungsprogramm 2017 setze die SPD ihren Grundsatz "Erhalt vor Neubau" konsequent fort, denn der Nachholbedarf im Land sei enorm. Bei der Regierungsübernahme 2010 habe die SPD von Schwarz-Gelb ein Straßennetz vorgefunden, das in einem besorgniserregenden Zustand gewesen sei. Seitdem habe die rot-grüne Regierung das Budget für die Erhaltung der Landesstraßen schrittweise um mehr als zwei Drittel erhöht: 2010 wurden für die Erhaltung der Landesstraßen nur 76 Millionen Euro eingesetzt, heute sind es 127,5 Millionen Euro.

"Aber auch im Untergrund von Landstraßen sind Investitionen erforderlich. Deshalb werden im Neandertal im Zuge der L 357 und L 403 auch zwei Durchlässe für Bäche saniert", so Krick.

Quelle: RP