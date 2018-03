später lesen Erkrath Mann stirbt nach Sturz von einer Brüstung - kein Fremdverschulden 2018-03-04T17:32+0100 2018-03-05T11:57+0100

Ein 33-jähriger Mann ist am Freitagabend nach einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er vermutlich an den Folgen gestorben ist. Wie die Polizei mitteilte, wurden um 18.09 Uhr Rettungsdienst und Polizei in Erkrath nach einem Brüstungssturz zur Eisenstraße in den Erkrather Ortsteil Hochdahl gerufen. Ein Mann soll in die Tiefe gefallen sein, hieß es.

