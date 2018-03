später lesen Erkrath Obduktion: Mann stirbt an einer Drogenvergiftung 2018-03-05T17:28+0100 2018-03-06T00:00+0100

Der Mann, der am Freitagabend von einer Brüstung in Erkrath-Hochdahl gestürzt war, ist an einer Drogenintoxikation gestorben. Dies hat das Ergebnis der Obduktion ergeben.