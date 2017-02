später lesen Erkrath Pfarrkarneval mit Ehe-Jubiläum in Unterfeldhaus FOTO: dj FOTO: dj Teilen

Unterfeldhaus hat keinen eigenen Karnevalsverein. Umso schöner ist es, dass die katholische und die evangelische Kirche es schaffen, mit Hilfe von Vereinen aus Unterbach und Erkrath regelmäßig einen Gemeindekarneval auf die Beine zu stellen. Deshalb hieß es am Freitagabend nicht nur wieder "Unterfeldhaus hopp hopp", sondern auch "Unterbach iA" und "Erkrath helau". Durch den Abend im ökumenischen Gemeindezentrum führte Organisator Elmo Keller. Es war eine klassische Karnevalssitzung, also ein Strauß aus Büttenreden, Tanzvorführungen und Prinzenaufmärschen. Gefühlt alle zehn Sekunden ertönte auf Knopfdruck von DJ Wolfgang Leifgen der berühmte Tusch, um einem Vers oder einem Witz Nachdruck zu verleihen. Die Gäste waren gut versorgt, gut gelaunt und klatschten kräftig mit. Einige Tische waren allerdings nicht ganz besetzt. "Es war schon mal voller", so ein Beobachter.