Hochdahler Markt: Schlägerei: Wer kennt diesen Mann?

Von der Massenschlägerei zwischen zwei miteinander verfeindeter libanesischer Großfamilien auf dem Hochdahler Markt gibt es offenbar Foto- und Videoaufnahmen. Die Polizei sucht jetzt nach einem jungen Mann, der sich am 17. August 2016 in einer Gruppe auf dem Hochdahler Markt aufgehalten hat.

Oliver Wiegand (wie) ist Redaktionsleiter in Mettmann

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Was dem Mann vorgeworfen wird, also ob und wie er möglicherweise in die gewalttätigen Auseinandersetzungen bei der der auch Polizisten mit Knüppeln schwer verletzt wurden verwickelt war, darüber macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kennt die Person mit dem weißen Plein-Shirt? Die Ermittler suchen nach einer Person. die etwa 25 Jahre alt ist und mit Jeans und Turnschuhen bekleidet war. Der Mann trug ein auffälliges weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Plein" im oberen Schulterbereich. Es seht für das Mode-Label "Philipp Plein".

Auf der weißen T-Shirt-Rückseite ist die Silhouette eines "Kämpfers", ähnlich einer Ninja-Figur zu erkennen.

Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 02104 982 0 oder 110.