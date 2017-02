Erkrath: Schon 1000 Anmeldungen für den Neandertal-Lauf

Die Startgebühren sind neu gestaffelt worden. Von Nicole Marschall

. Rund 1.000 Läufer haben sich bereits zum 28. Neandertal-Lauf am Sonntag, 19. März, angemeldet. Erwartet werden bei gutem Wetter bis zu 1.600 Teilnehmer. Eine neue Staffelung der Startgebühren mit deutlichen Frühbuchervorteilen hat den Organisatoren des Neandertal-Laufs bisher rund 1000 Anmeldungen beschert. Das sind dreimal so viele wie zur selben Zeit in den Vorjahren. "Die Läufer sind gut auf die Staffelung angesprungen und haben sich frühzeitig angemeldet", freut sich Ulrike Fritz vom TSV Hochdahl. Bislang warteten viele Teilnehmer bis auf den letzten Drücker und Nachmeldungen erhöhten den Aufwand des Wettkampfbüros.

Neu ist in diesem Jahr auch die elektronische Chip-Zeitmessung. "Die Chips sind auf der Rückseite der Startnummern befestigt und werden beim Zieleinlauf automatisch erfasst", erklärt Fritz: "Das erleichtert die Auswertung, reduziert Fehlerquellen und die Ergebnisse können sehr schnell online veröffentlicht werden." Zur Auswahl steht den Läufern neben der Drittel-Marathon-Distanz des Neandertal-Laufs auch der Volkslauf über 5.000 Meter. Walker und Nordic-Walker gehen auf der Drittel-Marathon-Distanz ins Rennen. Außerdem gibt es wieder Bambini- und Schülerläufe. "Da ist für jeden die passende Disziplin und Distanz dabei", ist sich Hermann Wiesen vom Lauftreff Alt-Erkrath sicher. Der Neandertal-Lauf zählt als Wertungslauf des Neanderland Cups.

Meldeschluss für den 28. Neandertal-Lauf ist Mittwoch, 15. März, 24 Uhr. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor Start am 19. März möglich. Weitere Infos und Anmeldung: www.neandertallauf.com

Quelle: RP