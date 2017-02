später lesen Erkrath Schon wieder brennt ein Container in Hochdahl FOTO: polizei FOTO: polizei Teilen

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei erneut zu einem Containerbrand in Hochdahl gerufen. Dieses Mal brannte ein 1000-Liter-Wertstoffbehälter für Verpackungsstoffe, der mit anderen Müll- und Wertstoffcontainern in einem Unterstand unmittelbar neben einem Mehrfamilienhaus an der Gretenberger Straße stand. Der schnelle Löscheinsatz der Erkrather Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Sachschaden: mehrere hundert Euro. Wie bei den Bränden am Wochenende und am Montagabend geht die Polizei von vorsätzlicher Sachbeschädigung, also von Brandstiftung aus. "Mit einem Dummen-Jungen-Streich hat das nichts zu tun. Strafrechtlich sprechen wir von einer Brandlegung", sagt Polizeisprecher Ulrich Löhe. Man wisse gar nicht, ob es sich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt. Es könnte auch eine Gruppe von Jugendlichen sein, in der abwechselnde Täter so eine Art "Mutprobe" veranstalteten.