Erkrath: Schultz muss den Schlüssel abgeben

Unter der Markthalle in Alt-Erkrath feierten die Jecken gestern Altweiber. Obwohl es nicht stark stürmte, waren etwas weniger Gäste da als erwartet. Wer nicht kam, hat ein tolles Programm und super Stimmung verpasst. Von Oliver Wiegand

Halb zogen sie ihn, halb sank er hin - Bürgermeister Christoph Schultz musste gestern den Schlüssel zum Rathaus an die Erkrather Möhnen abgeben. Altweiber wird zwar nicht das Rathaus gestürmt, aber ein paar hundert Meter weiter findet sich unter der Markthalle für jeden ein trockenes Plätzchen.

Von den überall angekündigten Sturmböen war mittags jedenfalls nicht viel zu spüren. Organisator Wolfgang Cüppers hatte aber das Gefühl, dass der ein oder andere zumindest am Vormittag aufgrund der Wettterwarnungen zu Hause geblieben ist. So voll wie sonst, war es nicht. Aber wer gekommen war, hatte gute Laune und tolle Kostüme mitgebracht. In den ersten Reihen wurde Alt vom Fass getrunken. Eine leistungsstarke Musikanlage sorgte für tollen Sound. Bands wie "The Jolly Family" sorgten mit ihren Liedern für gute Stimmung. Klar, dass auch das Erkrather Prinzenpaar auf einen Besuch vorbeischaute. In Erkrath ist der Karneval damit fast vorbei. Am Samstag ist noch Klüngelball in der Stadthalle - und am Sonntag natürlich der Zug im benachbarten Unterbach.

Quelle: RP