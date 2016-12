später lesen Mieter nicht zu Hause Silvesterkracher setzen Balkon in Brand FOTO: D-Me FOTO: D-Me Teilen

Auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Sandheider Straße in Hochdahl hat sich am Freitag gegen 14 Uhr ein Feuer entwickelt. Die Mieter waren nicht zuhause, die Nachbarn entdeckten den Brand rechtzeitig und alarmieten die Feuerwehr. Ursache für das Feuer war offenbar ein Böller.