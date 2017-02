Erkrath: Tennisclub freut sich über neuen Gastronomen

Am Eröffnungs-Abend wurden der bis dahin geheim gehaltene Name und die Speisekarte vorgestellt.

Der TC 82 Erkrath ist mit einem neuen Gastronomen ins Jahr 2017 gestartet. Im "TerRafino", der Gaststätte im Clubhaus des Tennisvereins, bietet seit Anfang des Monats Küchenchef Rafi Fejzula seinen Gästen neben gutbürgerlicher Küche auch internationale Gerichte und kleine Spezialitäten. Rafi, wie ihn die Clubmitglieder nennen, hat die letzten acht Jahre in einem Restaurant in der Schweiz gekocht. Die neue Herausforderung und der Wunsch, wieder näher bei seiner Familie arbeiten zu können, zogen ihn nach Erkrath.

Am Eröffnungs-Abend mit rund 70 Gästen sind der bis dahin geheim gehaltene Name und die Speisekarte vorgestellt worden. Der Name "TerRafino" ist in einem Mitgliederwettbewerb entstanden und steht zum einen für "ein schönes Fleckchen Erde". Im Sommer insbesondere auf die große Sonnenterrasse und die gepflegte Anlage bezogen - mit sechs Außenplätzen zum Tennisspiel auf "feiner, roter Erde". Weitere drei Plätze stehen in der großen Tennis-Halle zur Verfügung.

"TerRafino" ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ab 12 Uhr gibt es durchgehend warme Küche. Die Gaststätte im Clubhaus des TC82 Erkrath an der Johannesberger 98a ist öffentlich. Die Speisekarte gibt es unter www.tc82.de zu sehen.

Quelle: RP