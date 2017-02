später lesen Erkrath Unbekannte schlagen und berauben 36-Jährigen Teilen

Von zwei Tätern geschlagen, getreten und beraubt wurde ein 36-Jähriger am Samstag gegen 21.50 Uhr auf dem Ziegeleiweg in Hochdahl. Er hatte zuvor einen Zug am S-Bahnhof Hochdahl verlassen, war zu Fuß in Richtung Klinkerweg unterwegs und telefonierte.