Erkrath: Unfallflucht: Fahrerin meldet sich freiwillig bei der Polizei

Normalerweise sucht die Polizei bei einer Unfallflucht nach den Verursachern. Diesmal wird allerdings das vermutlich beschädigte Auto gesucht. Einen Tag vor Heiligabend, am Freitag, 23. Dezember, suchte eine 47-jährige Smart Fahrerin einen Parkplatz an der Straße "Gink" in Alt-Erkrath.

Dabei hatte sie ihren orange- und schwarzfarbenen Smart am Unfalltag gegen 5.30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in Höhe des Hauses Nr. 4 gewendet und dabei einen leichten Anstoß gespürt. Als sie ihren Wagen sofort kontrollierte, fand sie in der Dunkelheit nach eigenen Angaben keinen erkennbaren Sachschaden an ihrem Fahrzeug. Deshalb und weil keine freie Parklücke vorhanden war, verließ sie den Parkplatz wieder, um an anderer Stelle zu parken und ihre Arbeitsstelle aufzusuchen. Erst nach Arbeitsschluss und bei Tageslicht stellte sie am Nachmittag doch einen Schaden am rechten vorderen Stoßfänger ihres Fahrzeugs fest. Als sie deshalb den Parkplatz an der Straße Gink erneut aufsuchte, fand sie dort aber kein Fahrzeug vor, welches sie am Morgen beim Wenden beschädigt haben könnte. Hinweise an die Polizei in Erkrath unter der Telefonnummer: 02104 9480 6450.

(wie)