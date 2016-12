Erkrath: Vier Einbrüche: Täter entkommen unerkannt

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses am Schlieperweg in Hochdahl auf, stiegen in das Objekt ein und entwendeten etwa 200 Euro Bargeld.

Schon am vergangenen Freitag oder Samstag nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohnerin, um in ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Stadtweiher" einzubrechen. Durch eine auf Kipp stehende Balkontür gelangte die Diebe in die Wohnung im ersten Stock, aus der 90 Euro Bargeld verschwanden. Zwischen Samstag und Sonntag hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sandheider Straße auf. Beute: Schmuck im Wert von 1000 Euro. Am Freitag kam es zum Einbruch in eine Souterrain-Wohnung eines Einfamilienhauses an der Straße "Auf dem Hochfeld". Auch hier war Schmuck die Beute. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter der Telefonnummer 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

Im Akutfall die 110 wählen.

(wie)