Erkrath: Vier Einsätze: Brandserie in Hochdahl geht weiter

Ein Jugendlicher beobachtete den Einsatz der Feuerwehr und beleidigte die Polizei.

Wieder sind am Wochenende mehrere Müllcontainer in Hochdahl mutwillig in Brand gesetzt worden. In der Nacht zum Sonntag gegen 0.10 Uhr brannte an der Sandheider Straße ein großer Altpapiercontainer. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannten der Container aus. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Nur etwas mehr als drei Stunden später wurde an einer Bushaltestelle in Höhe Sandheider Straße/Gretenberger Straße ein bereits erloschener Brand entdeckt.

Hier war auf einem Kunststoffsitz der Haltestelle ein Feuer entzündet worden. Sachschaden: 200 Euro. Zwei weitere Container brannten noch am Sonntagabend. Während des vorerst letzten Löscheinsatzes an der Gretenberger Straße wurden Feuerwehr und Polizei auf einen jugendlichen Zuschauer aufmerksam, der wiederholt an anderen Brandorten der Brandserie aufgefallen war. Als der 16-Jährige überprüft wurde, zeigte sich der junge Hochdahler äußerst aggressiv. Er drohte den Beamten und erhielt einen Platzverweis.

Den ignorierte er und fotografierte die Polizisten provokativ mit vorgehaltenem Handy. Als er vor Landsleuten weiterhin drohte und die Beamten beleidigte, wurde er festgenommen und an seine Eltern übergeben. Weder zu den aktuellen Bränden vom Sonntag noch zu anderen Brandlegungen liegen der Erkrather Polizei Täterhinweise vor. Hinweise an Polizei, Tel. 02104/9480-6450.

Quelle: RP