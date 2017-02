später lesen Erkrath Zum vierten Mal brennen Container in Erkrath FOTO: polizei FOTO: polizei Teilen

Von Anwohnern der Sandheider Straße wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einem Containerbrand nach Hochdahl gerufen. Dort stand in einem gemauerten Unterstand in Höhe von Mehrfamilienhäusern ein 1000-Liter-Wertstoffcontainer für Altpapier in Flammen. Die rasch eingetroffene Feuerwehr konnte den brennenden Kunststoff-Rollcontainer aus dem Unterstand holen und löschen, um eine weitere Ausbreitung des Feuers auf andere Container oder sonstige Gegenstände oder Bauwerke zu verhindern.