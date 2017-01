Geldern: 175 Jahre Kirchenchor St. Georg Kapellen

Am 22. Januar startet das Festjahr mit einer Messe. Begleitet werden die Jubilare im Jahr 2017 von vielen anderen Chören. Einer der Höhepunkte im Veranstaltungsreigen ist das Sängerfest im Juli. Die Festschrift enthält spannende Einblicke. Von Bianca Mokwa

In freudiger Erwartung - So könnte man den Zustand von Wilfried Molderings und Gerd Uehlenbruck bezeichnen. Der Vorsitzende des Kirchenchors St. Georg Kapellen und sein Stellvertreter sitzen vor einer dicken Festschrift und einem vollen Terminkalender. Denn 2017 ist das Jubiläumsjahr, 175 Jahre Kirchenchor St. Georg Kapellen werden gefeiert. "Wir machen das nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen", sagt Molderings. Und beide wirken vielleicht deswegen auch noch sehr entspannt.

Zurzeit zählt der Chor 36 Mitglieder, davon 34 Aktive, 13 Männer und 21 Frauen. Das war nicht immer so. 1842, bei der Gründung, handelte es sich um einen reinen Männerchor. "Die Denke früher war, dass Frauen im vorderen Kirchenraum, in der Nähe des Altars, nichts zu suchen hatten", erklärt Uehlenbruck. "Davon sind wir heute weit weg", sagt Molderings. Die große Wende kam unter Chorleiter Wilhelm Küppers, der den Dirigentenstab ab 1923 in der Hand hielt. "Er hat das sehr geschickt gemacht", sagt Uehlenbruck und schmunzelt. Die Frauen ließ er zunächst außerhalb des Kirchengebäudes singen, zum Beispiel anlässlich von Prozessionen. 1948 kam es dann zu der offiziellen Zusammenführung, und Männer und Frauen sangen gemeinsam - auch im Kirchraum.

Beim Thema Nachwuchs fällt das Wort "mager". "42 Chorproben und 33 Einsätze im Jahr; das ist viel Zeit, die man aufwenden muss, wenn man es richtig machen will. Die Zeit haben junge Leute nicht mehr", sagt Molderings. Sicherlich spiele auch das Liedgut eine Rolle. "Wir sind diejenigen, die klassische Kirchenmusik machen, Messen etwa von Bach und Händel", sagt der Vorsitzende.

Die Festschrift gibt einen kleinen Einblick in das breit gefächerte Repertoire. "So ein Programm muss aber erst einmal einstudiert und rübergebracht werden. Wir können nicht einfach ein Lied aus dem Schrank rausnehmen", sagt Molderings weiter. Gesungen wird alles vierstimmig. "Den Anspruch haben wir", stellt der Vorsitzende klar. "Lothar sagt dann immer: ,Wir singen erstmal ins Unreine'. Dann wird an den einzelnen Stimmen gefeilt", gibt Molderings einen Einblick in eine Chorprobe. Es komme auf Aussprache, Tonlänge und Betonung an. "So ein Satz wird filetiert, bis er sitzt, zehn Minuten oder länger", erklärt der Vorsitzende.

Lothar, das ist Chorleiter Lothar Hackstein. Dem bescheinigt Molderings sogar artistische Künste. "Es ist phänomenal, wie er das macht. Er spielt Klavier und dirigiert, wenn er eine Hand frei hat. Er ist wirklich ein sehr guter Chorleiter." Überhaupt scheint der Kirchenchor St. Georg Kapellen sehr pfleglich mit seinen Dirigenten umzugehen. Lothar Hackstein ist seit 1979 dabei, sein Vorgänger Wilhelm Küppers stand als Küster, Organist und Chorleiter 56 Jahre den Sängern vor.

In der Festschrift wird sehr emotional darüber berichtet, wie "in fast herzzerreißender Weise" der Chor seinen Dirigenten vermisste, als der in den Zweiten Weltkrieg musste. In der Zeit sprang Schwester Isaia vom Kloster St. Bernardin für ihn ein. Zur heutigen Wohnanlage St. Bernardin besteht immer noch eine sehr gute Verbindung. Überhaupt, die Verbundenheit zum Dorf ist groß. Wenn Hilfe gefragt ist, etwa für den Aufbau der Bühne, können sich die Chormitglieder auf ihre Kapellener verlassen. "Solche Dinge funktionieren nur in kleinen Ortschaften", sagt Uehlenbruck dankbar.

Deswegen ist das Jubiläumsjahr auch kein Fest nur um den und mit dem Chor. Eigens für die Festmesse hat sich ein Projektchor gegründet. "Einer allein kann ja nichts stemmen", sagt Uehlenbruck. Und deswegen werden viele in dem Jahr ihre Stimme zum Gesang erheben. Das Jahr steht übrigens unter dem Motto "Ich will den Namen Gottes loben mit einem Liede". Das Fazit steht für den Vorsitzenden Molderings jetzt schon fest: "Singen ist im Chor eigentlich am schönsten."

