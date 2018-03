Zu einem schweren Unfall ist es gestern Morgen in Issum gekommen. Auf der Kreuzung am Gewerbegebiet Schankweiler stießen zwei Wagen zusammen.

Nach Angaben von Zeugen, so die Polizei, soll der 65-jährige Fahrer eines Renault bei Rot auf der B58 in die Kreuzung gefahren sein. Der Wagen des Kamp-Lintforters erfasste einen Audi, der von rechts kam an der Fahrerseite. Der 28-jährige Issumer am Steuer des Audi wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei.

Die B58 war bis 10.30 Uhr in Richtung Geldern gesperrt. Die Feuerwehr Issum streute die Unfallstelle ab.

(zel)