360-Grad-Video Hier fliegen Sie über den Niederrhein 2017-06-27T11:06+0200 2017-06-27T13:56+0200

Mitten zwischen Feldern und Wiesen haben die Ultraleicht-Flieger in Kerken ihren Flugplatz. In einem 360-Grad-Video heben wir mit Pilot Markus in seinem kleinen Flieger beim Flug über den Niederrhein ab. Von Antje Seemann