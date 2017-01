später lesen Geldern 41-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand FOTO: Schulmann FOTO: Schulmann Teilen

2017-01-09

Wohl durch das Einatmen hochgiftiger Rauchgase ist in der Nacht zu Montag ein 41 Jahre alter Klever bei einem Brand in der Wohnung seines 69-jährigen Vaters in einem Sechsfamilienhaus an der Mühlenstraße ums Leben gekommen.