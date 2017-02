Die Mario-Götze-Freundin tanzt Standard und Latein. Von Barbara Grofe

Der Niederrhein ist vertreten, wenn ab 24. Februar die zehnte Staffel der Tanzshow "Lets Dance" auf RTL zu sehen ist: Ann-Kathrin Brömmel, Freundin von BVB-Fußballer Mario Götze und gebürtige Emmericherin, misst sich Medienberichten zufolge mit zehn anderen prominenten Tänzern wöchentlich in Standard- und Lateintänzen.

Die Idee der Sendung: Jeder Promi tanzt mit einem Profi-Tänzer und stellt sich anschließend dem Urteil der Jury, die aus Ex-Turniertänzer Joachim Llambi (der Strenge), Tänzerin Motsi Mabuse (die Liebe) und Choreograph und Ex-Model Jorge Gonzalez (der Durchgeknallte) besteht. Die Promi-Tänzer haben immer eine Woche Zeit, um sich auf die nächste Sendung und auf einen für sie vermutlich völlig neuen Tanz einzustellen, das Tanzpaar mit den wenigsten Punkten fliegt raus.

Neben Ann-Kathrin Brömmel, die im echten Leben modelt, studiert und viele, viele Selfies auf der Foto-Plattform Instagram veröffentlicht, sind auch diese weiblichen Tanzneulinge dabei: Chiara Ohoven (It-Girl und Tochter von Ute Ohoven), Anni Friesinger-Postma (Ex-Eisschnellläuferin), Susi Kentikian (Boxerin), Angelina Kirsch (Model) und Cheyenne Pahde (Schauspielerin). Männliche Tänzer sind Sänger Gil Ofarim, Bastiaan Ragas (früher Caught In The Act), Maxi Arland und Jörg Dräger (Moderatoren) sowie Komiker Faisal Kawusi.

Zum zehnten Geburtstag der Sendung finden sich die Tanzpaare zum Auftakt der Staffel in einer Live-Show zusammen - wie immer moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis. Erst dort erfahren Brömmel und Co, welcher Promi mit welchem Profitänzer trainiert. Los geht es am 24. Februar um 20.15 Uhr auf RTL.

Quelle: RP