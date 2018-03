Geldern: Arbeitsunfall: Mann stirbt in Futtermaschine

Bei einem Unglück auf einem Hof in Rheurdt ist ein 56-Jähriger aus Kerken ums Leben gekommen, als er eine Anlage reparieren wollte. Sein 37-jähriger Mitarbeiter aus Wachtendonk wurde schwer verletzt. Von Josef Pogorzalek

Zu dem Todesfall kam es am Dienstag kurz vor 18 Uhr in einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Straße Kengen. Der 56-jährige Schweinezüchter aus Kerken wollte gemeinsam mit einem Mitarbeiter, einem 37-Jährigen aus Wachtendonk, eine defekte Futtermischmaschine in einer Halle reparieren.

Der 56-Jährige befand sich in der Maschine, als diese ansprang. Bislang ist nicht bekannt, wie es dazu kommen konnte. Der Mitarbeiter des Schweinezüchters trug schwere Verletzungen davon. Anfänglich war unklar, ob er sich ebenfalls in der Maschine befunden hatte oder verletzt wurde, als er dem anderen helfen wollte. Gestern teilte die Polizei mit, dass der 37-Jährige vermutlich ebenfalls in der Maschine war.

Nach Berichten von Augenzeugen soll der verletzte Mitarbeiter nach dem Unfall aus der Halle gerannt sein und um Hilfe gerufen haben. Mädchen eines benachbarten Pferdehofs hätten dann die Rettungskräfte verständigt.

Die Polizei hat ein so genanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Es handle sich um kein Strafverfahren, erklärte die Kreispolizei auf Anfrage. Ein Strafverfahren könne aber eingeleitet werden, wenn sich herausstellen sollte, dass ein Fremdverschulden vorliegt.

Der Vorfall ereignete sich in einem verpachteten Schweinezuchtbetrieb, der zu einer größeren Hofanlage gehört. Im Jahr 2006 verlegten sich die Besitzer ganz auf die Haltung von Pferden, die Schweinezucht vermieteten sie an die Familie des jetzt ums Leben gekommenen 56-Jährigen. Wie der Betreiber des Pferdehofs gestern gegenüber unserer Zeitung erklärte, handelt es sich bei der Futtermaschine um einen fünf Tonnen fassenden großen Behälter mit einem Rührwerk. Er widersprach Berichten, nach denen der 56-Jährige in einer "Zerkleinerungsmaschine" ums Leben kam: "Da wird nichts zerkleinert."

Die Feuerwehr wurde am Dienstag um 17.54 mit dem Stichwort "Person in Maschine eingeklemmt" alarmiert. Die Löschzüge aus Rheurdt und Schaephuysen rückten mit 42 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und einem Notarzt aus. "Wir haben die Leiche aus der Maschine geborgen und die Erstversorgung des verletzten Mannes übernommen", berichtete gestern der Rheurdter Wehrleiter Markus Jansen. "Solche Einsätze sind psychische extrem belastend", sagte Jansen. Diakon Herbert Thielmann sei als Notfallseelsorger mit vor Ort gewesen. Bei Bedarf stehe für die Aufarbeitung des Erlebten auch Pfarrer Norbert Derrix als Notfallseelsorger und Mitglied der Feuerwehr bereit.

Quelle: RP