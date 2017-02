Geldern: Argwohn und Intrige rund ums Schloss

Ein anonymes Schreiben suggeriert, in Geldern seien Politik und Stadtverwaltung allzu freundlich zu Investor Reinhard Fleurkens. Rätsel geben Hunderte gefälschte Briefe auf, die in Walbeck verschickt wurden. Von Sina Zehrfeld

Ein anonymer Brief, gezeichnet mit "Beunruhigte Bürger der Stadt Geldern", ist an die Bürgermeister und die Ratsparteien verteilt worden. Die Verfasser unterstellen - nicht wörtlich, sondern zwischen den Zeilen und formuliert als Fragen - dass der Immobilieninvestor Reinhard Fleurkens, Besitzer von Schloss Walbeck, in Geldern zu entgegenkommend behandelt werde. Es entstünden "zunehmend Irritationen".

Mehrere Fragen in dem Schreiben befassen sich mit der Entwicklung des Schlosses Walbeck. Der Unternehmer Daniel van Bonn will es bekanntlich mit zahlreichen Freizeit-Angeboten zum Publikumsmagneten machen.

Die Absender des Schriftstücks halten der Stadt nun vor, im Wald, der zu Reinhard Fleurkens' Besitz gehört, Baumpflegearbeiten zu erledigen. Sie wollen zweitens wissen, ob die Stadt die Zufahrtsstraße zum Schloss auf Kosten der Steuerzahler verbreitern wolle. Und sie fragen, ob die Stadt vorhabe, für die neuen Angebote im Schloss schädliche Eingriffe in die Natur abzusegnen.

"Echter Quatsch" sei das, sagt Bürgermeister Sven Kaiser dazu. Die Bedenken fußten womöglich auf Gerüchten und Zufällen, erläutert Stadt-Sprecher Herbert van Stephoudt. So habe der Bauhof reguläre Baumschnittarbeiten an den städtischen Wegen rund ums Schloss-Areal durchgeführt. Und dabei hätten die Arbeiter irrtümlich auch einige Bäume im Wald gestutzt, "in der festen Überzeugung, dass diese Flächen auch städtisch sind", sagt van Stephoudt. "Die haben gedacht, das ist unser Wald." Kaum, dass sie durch einen Vorarbeiter eines Besseren belehrt wurden, hätten die Männer die Arbeit prompt eingestellt.

Was die Zufahrtsstraße angehe, so habe es dort Vermessungsarbeiten gegeben. Aber nur, weil die Straßenränder im Rahmen der normalen Unterhaltung neu befestigt werden sollen. Dabei verlege man in den Banketten überfahrbare Rasengittersteine, damit der Weg nicht so sehr ausgefahren wird. "Die Straße an sich wird nicht breiter", betont van Stephoudt.

Was die Pläne für sämtliche Unternehmungen auf dem Schloss angehe: Da werde man sich natürlich an alle Vorschriften zu Lärm-, Landschafts- und Naturschutz halten, betont Bürgermeister Kaiser. "Da gibt es keine Ausnahmen, da gelten Regeln wie für alle anderen auch."

Fakt ist, dass in Walbeck wegen der Pläne fürs Schloss derzeit viel geredet wird. Es gibt Anlieger, die Lärm und Verkehr fürchten. Sven Kaiser glaubt, dass es Bürger gibt, "die jetzt nach Argumenten suchen, dass das eigentlich alles gar nicht legal ist, was da läuft".

Reinhard Fleurkens sei als Investor in Geldern wichtig und werde geschätzt, so Kaiser. "Aber das heißt nicht, dass man solche Leute bevorzugt." Auch Fleurkens selbst weist diese Vorstellung von sich: "Das ist wirklich dummes Zeug, was da erzählt wird."

Reinhard Fleurkens steht mit Geschäftspartnern hinter einer Reihe von großen Projekten in der Stadt. Zu den bekanntesten gehören C & A, Kapuzinertor und die Entwicklung der Woolworth-Immobilie. Um diese geht es bei einem weiteren Vorwurf in dem Brief: Die Stadt habe den Bau für weniger Geld an Fleurkens weiterverkauft, als sie selbst dafür bezahlt habe. Das bedeute für den Unternehmer einen Gewinn "auf Kosten der Gemeinschaft".

Bürgermeister Sven Kaiser will das weder bestätigen noch dementieren. Fleurkens selbst sagt: "Der Gesamtkaufpreis für das Objekt entspricht dem von der Stadt gezahlten Gesamtkaufpreis." Lediglich werde das Geschäft nicht in einem Zug abgehandelt, sondern in zwei "Partien": erst der vordere, dann der hintere Teil des Komplexes. Übrigens sei das Woolworth-Engagement für ihn mit großem Risiko verbunden.

Quelle: RP