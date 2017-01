Geldern: Asylheim: Diskussion nur mit Nachbarn

Die Stadtverwaltung hat erklärt, wie Umbau und Betrieb der Flüchtlings-Unterkunft in der alten Handelsschule ablaufen sollen. Geladen waren nur die direkten Anwohner. Die hatten meist sachliche, aber doch besorgte Fragen. Von Sina Zehrfeld

Für Details wie das Raumkonzept - angedacht sind kleine, "apartmentähnliche" Unterkünfte, Besprechungszimmer, Aufenthaltsbereiche, Platz für Bildungsangebote - interessierten sich die Zuhörer nicht sonderlich. Stattdessen offenbarten ihre Fragen Sorgen vor Konflikten und Belastungen.

Bis zu 180 Menschen sollen in der ehemaligen Handelsschule an der Friedrich-Spee-Straße in Geldern unterkommen. Die ersten könnten voraussichtlich ab April einziehen: keine "Übergangsgäste", sondern Asylsuchende, die auf Dauer in Geldern bleiben.

Bürgermeister Sven Kaiser wandte sich vehement gegen die Ängste eines Zuhörers, der aufgebracht um die Sicherheit von Anwohnern, Mädchen, Besuchern von Schulen, Schwimmbad und Sportanlagen fürchtete. Ja, es habe schlimme Taten durch Geflüchtete gegeben, sagte Kaiser. "Aber daraus kann man doch, wenn man das im Verhältnis sieht, nicht ableiten, dass, wenn hier 180 Menschen wohnen, man sich hier nicht mehr sicher fühlen kann." Er habe bei der Polizei erfragt, ob es in Geldern durch die Flüchtlingssituation mehr Kriminalität gebe als früher. "Die Antwort ist nein."

Überwiegend waren die Fragen und Äußerungen der Besucher allerdings ruhig und weniger emotional. "Sind das Alleinstehende, sind das Familien, oder worum geht es hier?", wollte eine Frau wissen. Antwort: Das Ziel sei eine ausgewogene Mischung. Wie lange die Einrichtung bestehen wird? "Das weiß noch niemand", sagte Bürgermeister Kaiser. Wer für Schäden im Umfeld aufkommen werde? Antwort: Niemand, wie bei Schäden durch andere mittellose Menschen auch nicht. Aber man solle nicht davon ausgehen, dass die Leute herumliefen und Dinge zerstörten.

"Ich sehe da ein Problem, wenn der Hausmeister nach 22 Uhr weg ist und der Wachdienst nur sporadisch vorbeiguckt", meinte eine Zuhörerin in sachlichem Ton. Wenn nötig, werde man über Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Unterkunft nachdenken, versicherte Hans Bollen vom Ordnungsamt.

Eine andere Anwohnerin stellte fest, sie befürchte, "dass gerade diese Masse an Menschen mannigfaltige Konflikte mit sich bringt." Da bekam sie Recht von einer Sozialarbeiterin der Stadt: Das sei unter solchen Umständen normal. Was dagegen am besten helfe, seien aber Perspektiven für die Menschen und das Gefühl, angenommen zu werden. Sie warb daher dafür, den Kontakt zur Einrichtung zu suchen.

Eine Nachbarin wollte wissen, ob denn Veranstaltungen geplant seien, um Anwohner und Bewohner zusammenzubringen. Denn allein durch Eigeninitiative werde das kaum klappen: "Man braucht jemanden, der einem die Tür öffnet."

Nach etwa einer Stunde beendete Bürgermeister Sven Kaiser die Fragerunde. Man müsse dem Projekt die Chance geben, "dass es klappt", appellierte er.

Die Anwohner-Information lief im ganz kleinen Kreis: Nicht mehr als etwa ein Dutzend Bürger war da. Etwa ebenso viele wie Vertreter der Lokalpolitik und der Stadtverwaltung. Diese hatte nämlich nur die direkten Nachbarn eingeladen. Das stieß auf Unverständnis: "Das macht doch den Eindruck, dass da was unterm Deckel gehalten werden soll", ärgerte sich ein Gast. "Offene Politik ist bei mir was anderes." Bürgermeister Sven Kaiser rechtfertigte den Schritt: Man habe mit denen sprechen wollen, die wirklich betroffen seien. Die sollten auch die Chance haben, Fragen zu stellen.

Auch die RP hatte nur durch einen Leser-Hinweis vom Termin erfahren. Das sei aber keine Absicht, sondern ein Versehen gewesen, sagte Kaiser. Die Presse zum Zwecke der Berichterstattung einzuladen, sei in der Verwaltung vergessen worden.

