Glatteis-Unfall in Weeze

Als ein 20-Jähriger am Samstagabend auf der B9 in Richtung Kevelaer einen Pkw mit Pferdeanhänger überholen wollte, geriet er auf der Gegenfahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 bei Weeze zu einem schweren Verkehrsunfall in Weeze. Ein 20-jähriger Fahrer aus Goch fuhr auf der B9 in Richtung Kevelaer, als er ein Fahrzeuggespann mit Pferdeanhänger überholen wollte. Noch auf der Gegenfahrbahn geriet der 20-Jährige auf der glatten Straße ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Das überholte Fahrzeuggespann wurde nicht beschädigt. Der 20-Jährige verletzt sich durch den Unfall schwer. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

(siev)