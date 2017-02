später lesen Wachtendonk "Blaue Lagune": Führte ein Trauma beim Täter zum Angriff? FOTO: Gerhard Seybert FOTO: Gerhard Seybert Teilen

Die Frage nach der Schuldfähigkeit stellte sich gestern die Schwurgerichtskammer des Klever Landgerichts im Prozess zum Vorfall am Ferienpark "Blaue Lagune" in Wachtendonk (die RP berichtete mehrfach). Am 20. Juli soll ein 32-jähriger Mönchengladbacher und gebürtiger Afghane einen 24-jährigen Viersener dort mit einem Messer am Hals verletzt haben. Der Tat soll jedoch ein Streit zwischen dem 32-Jährigen und einer Gruppe junger Männer, zu der der Viersener gehörte, vorausgegangen sein.