Mit einem Großaufgebot haben am Donnerstagabend Rettungskräfte in der "Blauen Lagune" in Wachtendonk nach einer Frau aus China gesucht. Die 33-Jährige wollte im See schnorcheln gehen und tauchte danach nicht wieder auf. Am Freitag wurde ihre Leiche gefunden.

