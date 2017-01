Nach einem Streit verletzte ein 32-Jähriger einen Mann mit einem Messer. Im Prozess sagt er nichts. Von Sabrina Peters

Vor Gericht schweigt der 32-jährige Mönchengladbacher. Er wird beschuldigt, am 20. Juli des vergangenen Jahres einen 24-jährigen Viersener am Ferienpark der "Blauen Lagune" in Wachtendonk mit einem Messer in den Hals gestochen zu haben. Vor dem Klever Landgericht ist er deshalb wegen versuchten Totschlags angeklagt. Gestern warf die Aussage eines Richters am Klever Amtsgericht allerdings noch ein anderes Licht auf den Fall. Er hatte den Beschuldigten nämlich im August 2016 bei einem Haftprüfungstermin angehört, wo der gebürtige Afghane eine Notwehr-Situation schilderte.

So sei er am 20. Juli am Ferienpark der "Blauen Lagunen" auf eine "provokante" Gruppe junger Männer getroffen, von denen er einige "vom Sehen her" gekannt habe. Mit ihnen habe es Streit gegeben. "Ich habe immer versucht zu beschwichtigen", protokollierte der Amtsrichter im August die Aussage. Irgendwann habe er aber "Rot gesehen" und ein Messer aus seiner Schwimmtasche geholt. Anschließend sei er selbst angegriffen worden. "Im Rahmen meiner Abwehrreaktion wird sich der Angreifer mutmaßlich verletzt haben", sagte der mehrfach und einschlägig vorbestrafte Angeklagte im August. Seine Verlobte, die bei der Tat mit der gemeinsamen Tochter dabei war, hatte am ersten Prozesstag bereits Ähnliches geschildert.

Das Klever Landgericht wollte gestern eigentlich noch Zeugen anhören, die zu der Gruppe von jungen Männern gehörten. Die erschienen aber nicht. Die Richter verhängten daher ein Ordnungsgeld. Zum nächsten Hauptverhandlungstermin sollen sie nun von der Polizei vorgeführt werden. Wie die Ärzte, die das Opfer im Juli behandelten, aussagten, ist der 24-Jährige durch den Messerstich nicht schwerer verletzt worden. Sie konnten bleibende Schäden ausschließen.

