später lesen Brand in Wachtendonk Erntehelfer vor Feuer auf Bauernhof gerettet FOTO: Jungmann 2017-06-16T09:05+0200 2017-06-16T10:12+0200

Ein Feuer hat in der Nacht zu Freitag einen Großeinsatz in Wachtendonk ausgelöst. Ein Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand in Flammen. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Menschen retten.