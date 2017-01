Professor will Bundespräsident werden. Er diskutiert im Xox-Theater.

Der Bundespräsidentenkandidat der Linken für das Bundespräsidentenamt, Professor Dr. Christoph Butterwegge, kommt nach Kleve. Am Samstag, 21. Januar, nimmt der Kandidat an einer Diskussionsveranstaltung im Xox-Theater teil. Der Professor will in dieser Diskussionsveranstaltung seine Meinung unter anderem zum Thema Armut und Benachteiligung vortragen. Butterwegge ist ein engagierter Kritiker von Neoliberalismus, Sozialabbau und steigender Armut im Lande. Außerdem zählt er zu den Menschen, die sich offen gegen Rassismus, Interventionskriege und Ungerechtigkeiten der Agenda 2010 bekennen.

Im Anschluss an seinen Vortrag wird eine gemeinsame Podiumsdiskussion mit Butterwegge, Matthias W. Birkwald (MdB, Rentenexperte "Die Linke"), Herbert Derksen, Landtagskandidat "Die Linke" im Wahlkreis Kleve 2) sowie weiteren Gästen erfolgen. Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 16 Uhr in den Räumen des Xox-Theaters, Briener Straße 6-14, in Kleve.

Quelle: RP