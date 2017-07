Straelen: CDU Straelen für Bürgerinfo über Einbruchsschutz

Antrag für die nächste Sitzung des Stadtrats. Vorbeugende Maßnahmen lohnen sich.

Der Wohnungseinbruchdiebstahl weist in den polizeilichen Kriminalstatistiken seit Jahren hohe Zahlen auf. Die Vorfälle der jüngsten Zeit in Straelen bestätigen diese Statistik. Neben materiellen Schäden sind häufig psychische Belastungen und Traumatisierungen eine Folge für die Opfer und beeinträchtigen deren Sicherheitsgefühl erheblich.

Gleichzeitig sinkt aber auch der Anteil vollendeter Einbrüche in Relation zu den versuchten Einbrüchen stetig. Nachweislich misslingt fast jeder zweite Einbruch nicht zuletzt dank Sicherungseinrichtungen und einer aufmerksamen Nachbarschaft. Dies zeigt, dass sich Präventionsmaßnahmen lohnen. Die Kreispolizeibehörde Kleve, Dezernat für Kriminalprävention, bietet gezielt Veranstaltungen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls an und klärt über geeignete Maßnahmen zum Einbruchschutz auf.

"Das Angebot der Kreispolizeibehörde finden wir sehr gut, und deshalb möchten wir unseren Bürgern Gelegenheit geben, vor Ort davon zu profitieren. Die CDU-Fraktion wird in die Sitzung des Rates am 11. Juli einen entsprechenden Antrag einbringen und die Verwaltung beauftragen, zeitnah gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde eine Bürgerinformationsveranstaltung vorzubereiten und die Öffentlichkeit darüber zu informieren", so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Klette.

Quelle: RP