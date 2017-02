Geldern: Das Efeu-Haus soll nicht verfallen

Von Grünzeug überwuchert und von Unkraut-Dickicht bedrängt steht ein alter Backsteinbau, früher Teil der Hutfabrik Verhoolen. Bürger fürchten, dass das Haus verkommt. Geplant ist die Sanierung, versichert die Eigentümergesellschaft. Von Sina Zehrfeld

Verwunschene Schönheit und verwitternder Stolz sind an dem großen Backsteinbau zu erahnen. Er liegt da im Dornröschenschlaf unter einer dichten, sattgrünen Efeu-Decke, die sich übers Mauerwerk legt, Fenster verschluckt und Türen, Treppe, den ganzen Komplex verschlingen möchte. Weniger märchenhaft ist, dass das Gestrüpp davor gelegentlich hüfthoch wächst und sich weggeworfener Müll darin sammelt. Nicht nur die Nachbarn fragen sich, warum das Haus Friedrich-Spee-Straße 4 und 6 so vor sich hin gammelt. Ob es verfallen soll, bis es irgendwann nur noch abgerissen werden kann. Und, warum sich niemand dafür zuständig fühlt, Abfälle und Unkraut wegzuschaffen.

Die Immobilie gehört wie einige weitere in der Umgebung der Gelderner Wohnungsgenossenschaft GWS. "Unser Efeu-Häuschen", sagt GWS-Chef Paul Düllings. Er könne die Fragen der Anwohner verstehen: "Die wollen natürlich wissen, was sich da tut."

Verrotten soll das Gebäude keineswegs versichert Düllings. Es sei nicht denkmalgeschützt, "aber denkmalwürdig, finde ich", betont er. "Das gehörte mal zu der Hutfabrik Verhoolen." Geplant sei eine vollständige, umfassende Sanierung. Damit sollen Wohnungen darin geschaffen werden; fünf bis sechs Stück sind angedacht. Die Bausubstanz sei "schlecht, was aber logisch ist", erklärt Düllings. "An den Installationen ist nie etwas gemacht worden." Eine Heizung gibt es gar nicht. Als das Haus noch genutzt wurde, kam die Wärme aus Kohleofen. Der überbordende Efeubewuchs sei übrigens in der gegenwärtigen Lage von Vorteil: "Das Mauerwerk wird dadurch trocken gehalten. Im Grunde schützt das Efeu die Substanz."

Derzeit sind nur einige Räume in dem Bau als Lager vermietet, damit es nicht völlig unbewacht ist. Und der abschließende Teil des Baukörpers ist bereits seit längerem modernisiert: das so genannte "Löwenhäuschen", benannt nach der Löwenskulptur über dem Eingang, beherbergt ein Fotostudio.

Was hingegen tatsächlich abgerissen werden soll, ist ein Anbau eines benachbarten Hauses, der den Blick aufs Efeu-Haus teilweise verdeckt: der eingeschossige Nebenbau und die drei Garagen, die zu den Häusern mit der Adresse Issumer Tor 8 und 10 gehören. Sie kommen weg, Dort werden Parkplätze gebaut.

Bis all das passiert, ist es aber noch ein bisschen hin. Vorher soll - möglichst bis April - der Neubau der GWS-Geschäftsstelle neben der Gaststätte Schwarzes Pferd fertig werden. Dann werden die Kneipe und die darüber liegenden Wohnungen modernisiert. Anschließend geht es an den Abriss für den Parkplatzbau, zuletzt an die Sanierung des Efeu-Hauses. Prognose: "Frühestens Mitte 2018", so Düllings. Was herumfliegenden Müll und Wildwuchs von Unkraut angehe, so wolle man bis dahin "auf Zuruf" klar Schiff machen, sagt er: "Immer, wenn wir den Fingerzeig bekommen, dass es nötig ist."

Die Wiederbelebung der heute leerstehenden traditionsreichen Gebäude würde die GWS gerne mit einem weiteren Projekt krönen. Zwischen dem Efeu-Haus und dem Möbellager der Caritas verläuft eine oft bis zur Unkenntlichkeit zugewucherte Senke im Gelände: "Der letzte existierende Rest des alten Stadtgrabens", sagt Paul Düllings. In der Sohle dieses Grabens würde die GWS gerne einen Fußweg anlegen. Vom Issumer Tor aus könnten Spaziergänger hinter dem Schwarzen Pferd in den Pfad einbieten.

Ob daraus was wird, hängt aber auch von anderen Akteuren ab. Ein Teil der Strecke führt über ein Grundstück, das nicht der GWS, sondern dem Straelener Investor Georg Müller gehört. Man wolle sich mit ihm in Verbindung setzen, sagt Düllings. Und falls er mitzieht einen malerischen Bereich schaffen: "Die Idee, die hat was."

